La "Dante Alighieri" sale a bordo della Amerigo Vespucci a Lisbona

La Spezia - Il prossimo 13 Luglio i comitati della Società Dante Alighieri, istituzione culturale italiana che ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, della Spezia e di Oporto hanno organizzato, a bordo della Amerigo Vespucci, attraccata al porto di Lisbona un convegno dantesco dal titolo "L'attualità di Dante", in occasione dei prossimi 700 anni dalla morte del sommo Poeta. Per l'occasione interverranno il Comandante della Vespucci: C.V. Stefano Costantino S.E. l'Ambasciatore italiano in Portogallo Uberto Vanni d'Archirafi, il Presidente della Società Dante Alighieri di Oporto Gen.Angelo Arena, il Presidente Società Dante Alighieri della Spezia: Cav. Pietro Baldi, il Direttore Casa Editrice Imago: Dott.ssa Barbara Bertoni, il prof. Carlo Illuminati Università Tor Vergata di Roma, il Prof. Rossend Arques Università Autonoma de Barcelona.



L'evento, sarà anche occasione per vedere ben sei esemplari in facsimile della "Divina Commedia" realizzati dalla Casa Editrice Imago per il progetto “La Biblioteca di Dante”. Gli invitati potranno così ammirare come appariva la "Commedia" originale di Dante, grazie alle opere realizzate (in edizione rigorosamente limitata) dalla Imago srl di Rimini, una eccellenza italiana specializzata nella riproduzione di testi antichi.