La Croce rossa al fianco dei più deboli

Sabato 1° giugno raccolte alimentari a Spezia e Santo Stefano.

La Spezia - Proseguono le raccolte alimentari della Croce Rossa della Spezia a favore delle famiglie indigenti assistite nel centro CRI di via Bologna, a Mazzetta. Sabato 1 giugno i Volontari della Croce Rossa saranno presenti per tutta la giornata al Conad di piazza Matteotti, alla Spezia, e al Conad del centro commerciale “La Fabbrica”, a Santo Stefano di Magra, per raccogliere alimenti a lunga conservazione in collaborazione con l’Emporio della Solidarietà.



Consegnando ai volontari della Croce Rossa generi di prima necessità, i clienti dei supermercati potranno sostenere l’attività del centro di distribuzione viveri della Croce Rossa e dell’Emporio della Solidarietà. Tutto il materiale raccolto, infatti, verrà distribuito ai nuclei familiari in difficoltà economica che vengono regolarmente aiutati attraverso la distribuzione di generi alimentari.



Nel 2018 i volontari della Croce Rossa spezzina, grazie alla generosità della popolazione, hanno raccolto sei tonnellate di alimenti durante otto iniziative all’interno dei supermercati. A cui vanno aggiunte circa otto tonnellate di alimenti provenienti dalla Comunità Europea distribuiti nel corso dell’anno ai nuclei familiari in condizione di bisogno. Numeri che confermano l’importanza del centro CRI di via Bologna come presidio sociale per le fasce più deboli della popolazione.