La Croce Rossa a lezione con cento studenti del Liceo "Mazzini"

La Spezia - Si è concluso oggi il ciclo di lezioni di educazione alla sicurezza stradale tenute dalla Croce Rossa Italiana della Spezia al Liceo “Mazzini”. A partire dalle scorse settimane, grazie alla collaborazione dei professori dell’istituto, cinque classi della scuola hanno incontrato i Giovani della Croce Rossa, che sono eccezionalmente saliti in cattedra per sensibilizzare i ragazzi alle buone norme per un’adeguata sicurezza sulla strada.



Durante le lezioni, gli studenti hanno guardato alcuni video sulle regole fondamentali per una guida sicura e ne hanno discusso il contenuto insieme ai Giovani della CRI. Ancora oggi, infatti, troppi ragazzi sono vittime di comportamenti errati alla guida come alta velocità, distrazione (ad esempio per l’utilizzo dei cellulari), abuso di alcol e mancato rispetto del codice della strada. Ecco il senso delle lezioni della Croce Rossa all’interno delle scuole: diffondere una cultura della prevenzione tra i più giovani per scongiurare i comportamenti scorretti, facendo capire ai ragazzi i rischi fatali a cui possono andare incontro, talvolta anche soltanto per un gesto che può apparire banale.



Le lezioni di educazione alla sicurezza stradale rientrano tra le numerose attività svolte dai Giovani della Croce Rossa e sono ormai una tradizione consolidata negli istituti scolastici spezzini: nel corso del 2018 sono stati oltre 850 i ragazzi coinvolti in questa importante attività di prevenzione nelle scuole e nelle piazze del territorio.