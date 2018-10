La Cina innamorata della Spezia, lo confermano i dati del turismo

La delegazione di Zhuhai è in visita in città. Questa mattina l'incontro a Palazzo civico. Firmati due nuovi protocolli.

La Spezia - La Spezia e la città cinese di Zhuahi non sono mai state così vicine. Dopo la visita spezzina in Cina è arrivato il momento di ricambiare l'ospitalità e stringere nuovi patti. Così è stato. In questi giorni Spezia e Zhuai hanno siglato due nuovi protocolli di scambio in ambito scolastico e commerciale coinvolgendo gli studenti dell'alberghiero "Casini" e un'azienda spezzina specializzata in importazione di prodotti italiani in Cina. Ma non è finita qui, perché nello scambio tra culture c'è anche un dono che la città farà agli amici cinesi: una statua di Marco Polo realizzata dal maestro Aidyn Zeinalov già autore dell'amata sirenetta presente in Passeggiata Morin.



Questa mattina la delegazione cinese composta da Guan Yingyan Vice direttore generale del comitato permanente del Congresso del popolo di Zhuhai, Gao Ping, Direttore dell'Istruzione, Scienza, Cultura, Salute, Affari esteri, Affari cinesi d'oltremare, Commissione affari religiosi del Comitato permanente del Congresso del popolo di Zhuhai, Qiu Weiqing Vice Consulente dell’Ufficio Affari Esteri di Zhuhai, Guo Hongcai, Presidente della Scuola Professionale “First Vocational School” di Zhuhai, Xiao Shiting, Interprete presso l’Ufficio Affari Esteri di Zhuhai è stata presentata alla stampa dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall'assessore a Cultura e Turismo Paolo Asti.

Entrambi hanno sottolineato l'importanza del legame stretto con al cittadina cinese e in particolare l'assessore Asti ha dichiarato: "Con il sindaco abbiamo subito pensato di fare qualcosa di concreto, per i nostri giovani. Il protocollo firmato con il Casini e l'omologo di Zhuhai darà grandi opportunità di scambio. A mettere in evidenza il grande interesse che la Cina ha nei confronti del Comune capoluogo anche i dati sul turismo su tutto il territorio si notano lievi cali, nel nostro l'aumento positivo".



La Cina ama Spezia. I dati dall'Osservatorio regionale. L'assessore Asti ha fatto riferimento ai dati dell'Osservatorio regionale (il periodo preso in considerazione è da gennaio ad agosto 2018) che segnano per il territorio comunale della Spezia un aumento dell'8.06 per cento negli arrivi e un 6.01 per cento nelle presenze. In particolare, per quanto riguarda i visitatori dalla Cina a livello regionale l'aumento è del 2.53 per cento degli arrivi e dello 0.99 per cento per le presenze.

A livello provinciale si registra un calo del 3.40 per cento per gli arrivi e del 6.61 per cento nelle presenze. Nel Comune capoluogo la situazione è ben diversa: si registra un boom sia per gli arrivi (+3.40 per cento) che per le presenze (3.32 per cento).

In generale nel quadro complessivo della Liguria gli arrivi degli italiani calano del 2.77 per cento e il segnale positivo arriva solo dagli stranieri che aumentano del 3.14 per cento. Il risultato è un segno meno pari allo 0.2 per cento. Per quanto riguarda le presenze c'è un calo degli italiani (-3.89 per cento) e un aumento come sopra degli stranieri pari all'1.13 per cento. Anche in questo caso la Liguria incassa un segno "meno" (-1.97 per cento).



Oltre i protocolli. Oltre all'annuncio dei protocolli e dei dati sul turismo a Palazzo civico sono stati illustrati un video e una serie di immagini della Spezia e Zhuhai. Per la Spezia è stato mostrato un video realizzato di Confindustria dove la realtà produttiva si mescola a luoghi naturali mozzafiato. Simile la presentazione della delegazione cinese che ha raccontato in breve il suo territorio.

"Abbiamo individuato temi fondamentali per rafforzare il nostro legame - ha detto il sindaco -. Lavoreremo su aspetti interessanti per entrambe le comunità. Noi abbiamo scelto in particolare di coltivare il rapporto con Zhuhai e siamo particolarmente onorati che una delegazione sia in visita istituzionale in questi giorni nella nostra Città. Il dialogo fra le nostre realtà non si è mai interrotto dallo scorso giugno, quando io e l’Assessore Asti abbiamo visitato la Provincia del Guangdong, ed oggi andiamo ancor più a concretizzare sul piano della formazione, e soprattutto dal punto di vista turistico, una fattiva collaborazione. Nella loro visita istituzionale abbiamo cercato di far vedere il meglio della Spezia, dall’enogastronomia alle bellezze naturali e museali. con l’augurio che ritornino presto nel nostro territorio".

"Questa è una grande occasione di scambio - ha detto Guan Yingyan Vice direttore generale del comitato permanente del Congresso del popolo di Zhuhai -. Ci saranno grandi opportunità sia dal punto di vista economico, culturale e sociale. Ci auguriamo che il legame tra le nostre due città possa rafforzarsi sempre di più".



La giornata di oggi per la delegazione cinese ha visitato anche la Camera di commercio e questa sera parteciperanno a una serata all'insegna dell'arte e del gusto al Camec.