La Chiappa in festa. Il quartiere chiama tutti all'appello

La Spezia - Tutto pronto per la prima edizione dell’evento “ La Chiappa in festa “, nata da un’idea di Marco Tarabugi che si avvarrà della collaborazione di giovani, adulti e anziani che hanno costituito Il gruppo denominato “ I ragazzi della Chiappa “ e a cui hanno dato man forte gli esercizi commerciali della zona.

L’organizzazione è della associazione Prospezia, con il presidente Luciano Venturi, a cui si affiancano l’associazione Prospezia Ciassa Brin, la parrocchia di San Bernardo Abate, il gruppo sportivo Tamburlin e il patrocinio del Comune della Spezia. L’appuntamento è per il prossimo sabato 1 giugno: fin dalle ore 16, nel campetto Luigi Brunetti in via Monfalcone, varie e interessanti attrattive. Truccabimbi, il Villaggio dei giochi di una volta del popolare Giancarlo Guani, esibizioni di bocce, danza, cartomanzia, mostra fotografica sul quartiere e tanto altro.

Nella stessa via Monfalcone presente anche un mercatino con vari prodotti originali e artigianali. Alle ore 17,30 il quartiere sarà rallegrato dalla banda musicale Giacomo Puccini. Funzioneranno stand gastronomici anche a cena e con specialità per tutti i gusti, mentre fin dal pomeriggio saranno presenti gli immancabili sgabei. Inoltre a sera spazio alla musica, al karaoke ed estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. Il ricavato della manifestazione sarà utilizzato per l’acquisto di giochi per bambini da posizionare nello stesso campetto Luigi Brunetti.