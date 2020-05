La Spezia - La segreteria della Cgil in questo momento di difficoltà sociale ha voluto aiutare i lavoratori e i

volontari che per primi si trovano a contatto con l’emergenza sanitaria in corso. A loro tutela e degli ammalati ha quindi donato tre termoscanner alla Pubblica Assistenza della Spezia affinché possa meglio svolgere il suo compito di soccorso essenziale. Si tratta di strumenti in grado di misurare la temperature in maniera comoda e sicura.