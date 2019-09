La Bella Napoli raddoppia e apre in centro città una pinseria

La Spezia - La Bella Napoli, notissima pizzeria della città, raddoppia la sua offerta, aprendo un nuovo locale in Via Persio 75, nei locali dove fino a poco tempo fa "dimorava" un'altra pizzeria storica come il Marechiaro. Domani alle 16.30 degustazione gratuita sino alle 19.30 per poi aprire alla clientela. Specialità di questa seconda realtà che nasce in centro storico, sarà la "pinsa" romana da cui il nome del locale "Pinseria Bella Napoli" che avrà come protagonista l'antenata della pizza che dalla città eterna sta lentamente conquistando i palati di tutto il mondo. Differente nella forma ossia ovale anzichè rotonda ha come ingredienti più farine (frumento,riso,soia), una più lunga lievitazione del lievito madre (da 24 a 120 ore) e più acqua nell'impasto tale da renderla più digeribile e meno calorica della cugina pizza.



L'idea è nata a Massimo e Alfonso Naclerio, istruttori pizzaioli, che dopo corsi ed aggiornamenti nella capitale hanno pensato di esportare anche nella nostra città questa prelibatezza tutta italiana. La "Bella Napoli", inaugurata nel lontano 1976 da Naclerio Giuseppe e Castellano Anna, che ha portato agli spezzini i sapori della pizza e della cucina partenopea (sono originari della costiera amalfitana e precisamente di Agerola), ora vuole farci assaporare la virtù e la bontà della "pinsa" e vista la loro indubbia professionalità sarà di certo un altro successo.