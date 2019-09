L'ultimo addio a Mina. Migliarina in lutto

La Spezia - C?’era tanta gente, venerdì scorso nella chiesa parrocchiale di Migliarina, a dare l’estremo saluto terreno a Maria Immacolata Mastrocinque, che tutti conoscevano coma “la Mina”. Con lei, dopo una lunga malattia, affrontata sempre con la forza della fede e con il sorriso sulle labbra, se n’è andato un personaggio importante di quel variegato mondo della solidarietà e dell’amore per gli altri che rappresenta – in tempi difficili e troppe volte “urlati” – il sostrato profondo di una società spezzina che, purtroppo, solo in queste tristi circostanze sembra a volte riconoscere se stesse. Ma anche questa, come avrebbe detto Mina, è Provvidenza. Mina Mastrocinque Da Pozzo è stata alla Spezia una delle prime donne a indossare la divisa della Polizia di Stato. Collocata a riposo e rimasta vedova, decise di dedicare la sua vita agli altri, abbracciando l’ideale della consacrazione “secolare”, ovvero quello di una religiosa che, pur essendo tale, rimane nella propria esperienza di vita, e lo fece animando la comunità diocesana della “Faces”. E’ stata instancabile nei centri di ascolto Caritas, nell’impegno contro le povertà, materiali e spirituali, nella generosità verso gli altri. Premio diocesano della bontà, quando il Comune le assegnò nel 2012 un riconoscimento “civico” scrisse nella motivazione «A Mina, generosa e infaticabile oltre ogni limite». Era vero, con la doverosa aggiunta – da lei stessa espressa al momento della cerimonia di consegna in sala “Dante” – che quelle doti le derivano dalla sua fede profonda, quella fede cristiana che l’ha guidata tutta la vita. Non a caso, infatti, fece tanto anche per la diocesi ed in particolare per la sua parrocchia di Migliarina, come per Ceparana. La celebrazione funebre è stata presieduta da don Franco Martini, di cui è stata per tanti anni collaboratrice, presenti il parroco don Carlo Brizzi e numerosi altri sacerdoti: una celebrazione che, come scritto nel manifesto funebre, Mina aveva invitato tutti a vivere “con gioia”.