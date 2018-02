L'ufficio spezzino di Coldiretti si rinnova

Presso la sede di Via Parma saranno attivi principalmente i servizi di CAF e di Patronato (Èpaca).

La Spezia - L’ufficio Coldiretti di via Parma 65, è tornato pienamente operativo con l’orario di apertura al pubblico esteso da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, per venire maggiormente incontro alle esigenze dei cittadini. Molte sono le novità che accompagnano il nuovo orario: servizi efficienti e innovativi sono a disposizione di tutti i cittadini. Presso la sede spezzina saranno attivi principalmente i servizi di CAF e di Patronato (Èpaca). I CAF di Coldiretti forniscono tutti i servizi fiscali necessari alla persona appoggiandosi alle Società di Servizi Provinciali IMPRESA VERDE, una rete che è diventata ormai punto di riferimento per i contribuenti in quanto a riservatezza, competenza e rapidità di gestione delle pratiche, aiutando pensionati e dipendenti a districarsi nel complicato mondo della burocrazia italiana.



Tra i Servizi Fiscali offerti si ricordano: compilazione Modello 730, Modello UNICO PF e SOCIETÀ ICE e IRAP, consulenza e compilazione dichiarazione apertura, modifica, cessazione IVA, elaborazione cedolini paghe salari agricoli, pratiche di successione-divisione e molto altro ancora. Inoltre il Caf Coldiretti, avendo stipulato apposite convenzioni con l’INPS offre oggi gratuitamente un ulteriore servizio a tutti i pensionati per la compilazione delle Dichiarazioni reddituali (Modelli RED) e a tutti gli utenti per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Modelli ISE).



Invece i compiti degli uffici Èpaca consistono nell’assistenza e nella tutela dei cittadini, della generalità dei lavoratori, pensionati, stranieri ed apolidi, per il conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, in sede amministrativa e di contenzioso. Inoltre, Epaca, sulla base delle normative vigenti, garantisce informazioni, consulenze e servizi a tutti i cittadini in materia diritto di famiglia e successione, mercato del lavoro, assistenza sanitaria, prestazioni sociali legate al reddito, anche facilitando l’accesso ai dati ed ai servizi della Pubblica Amministrazione.