L'omelia di Palletti: "Il nostro cammino quello dei discepoli di Emmaus"

La Spezia - Il tema dell’Eucaristia, con particolare riferimento all’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus, è stato trattato domenica scorsa dal vescovo diocesano nell’omelia della Messa trasmessa come ogni domenica mattina da Tele Liguria Sud. Riportiamo ampi stralci dell’omelia.



Il nostro cammino va avanti come quello dei discepoli di Emmaus. Ritroviamo oggi questa pagina meravigliosa del Vangelo che ci accompagna dentro l’esperienza del Signore risorto. E dobbiamo lasciare che sia la Parola di Dio a parlare alla nostra vita, alla nostra esistenza concreta, non solo per informarci di ciò che è avvenuto ai primi discepoli, ma per permetterci di rivivere, se pur in modo diverso, l’esperienza di un incontro... L’esperienza di Emmaus è un’esperienza che si addice al nostro cammino quotidiano: il Signore si affianca a loro, fa delle domande e inizia a parlare. E qui abbiamo una parte interessante della narrazione: Gesù non parla direttamente di se stesso, dato che si manifesterà dopo nello spezzare il pane. Non si limita neppure ad illustrare le scritture, ad annunziare la Parola di Dio, ma, dice il Vangelo, “insegnò quello che riguardava Lui: a cominciare da Mosè e da tutti i profeti illustrò ciò che Lo riguardava”. Gesù permette a quei discepoli di rileggere quella Parola che già conoscevano, e quindi di rileggere la loro esperienza, non per fermarsi ad essa ma per aprirla a un’esperienza nuova. Questo diventa importante per noi. Quando ci accostiamo alla Parola di Dio, essa ci parla del Signore Gesù anche se è molto distante nel tempo e nello spazio, anche se quei fatti sembrano lontani dalla nostra esperienza quotidiana. La condizione è che noi ascoltiamo quella Parola da credenti, ovvero da persone con un cuore già aperto ed illuminato dalla luce pasquale, e quindi capace di penetrare nella profondità della Parola di salvezza. I discepoli lo dicono in modo molto forte: “Non ci ardeva il cuore mentre Lui ci spiegava le Scritture?”. Il gesto poi che segue è molto significativo, proprio perché la scena è collocata nel giorno di Pasqua: “Gesù prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò…”. Ormai per i discepoli gli occhi si erano aperti e il cuore infiammato, mentre all’inizio erano “incapaci di vedere”. Alla fine, dice il Vangelo, non Lo videro più, ma tra il loro essere prima “incapaci di vedere” e il “non lo videro più” è sorta una luce nuova. Sono stati resi capaci di credere. Il Signore, pur non più visibile, è così credibile che si può fare di Lui esperienza concreta. Quel gesto è lo stesso che Gesù aveva fatto nel lasciare la vita terrena: il gesto dell’ultima cena. Ed è anche il primo gesto che fa con i Suoi discepoli da risorto: “Prese il pane, lo spezzò, lo diede loro”. E’ il gesto dell’identità. Gesù, che li ha accompagnati e che ha permesso loro di fare un cammino, quello che va dall’essere incapaci di vedere al giungere alla possibilità di credere, ecco che consegna loro il gesto della identità. Anche oggi l’Eucaristia è il gesto della nostra identità. Abbiamo bisogno del pane spezzato e del calice offerto, abbiamo bisogno dell’Eucaristia. Questo brano del Vangelo ci accompagni dunque lungo il cammino di questi giorni sino al momento in cui potremo cibarci di nuovo di quel Corpo di Cristo, che è più di una cena. E’ l’unico e grande sacrificio del Signore Gesù presente in mezzo a noi.