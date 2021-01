L’omelia del vescovo Palletti per Capodanno

La Spezia - Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti ha illustrato il messaggio del Papa per la Giornata della pace nell’omelia delle Messe da lui presiedute alla Spezia e a Sarzana per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Il vescovo ha sottolineato all’inizio il significato liturgico della solennità del primo gennaio: “Il mondo lo chiama Capodanno, per noi è la Madre di Dio, questa è la pienezza della nostra fede”. “Come è ormai consuetudine - ha poi proseguito - il Santo Padre ci consegna proprio in questa occasione il suo messaggio per la Giornata della pace. Dobbiamo prenderci l’impegno di leggerlo, di meditarlo e di viverlo personalmente. In una breve introduzione, Papa Francesco si sofferma in particolare sulla grande crisi sanitaria del Covid-19, crisi globale, e su quelle ad essa legate, come la crisi climatica, alimentare, economica e migratoria, ed anche sulle loro pesanti conseguenze. Rivolge poi un ricordo speciale a medici, infermieri, farmacisti, ricercatori, volontari, cappellani e a tutto il personale degli ospedali e dei centri sanitari che hanno operato e stanno operando per alleviare le sofferenze e salvare la vita di molte persone”. Monsignor Palletti ha proseguito esponendo in sintesi i punti centrali del documento e l’importanza che esso assegna alla “cultura della cura”. Il vescovo ha anche rivolto un appello per l’aiuto alle popolazioni della Croazia colpite da un violento sisma.