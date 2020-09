L'obbligo di indossare la mascherina per gli spezzini sarà prorogato

La Spezia - Non sarà zona rossa. La definizione che tanti utilizzano a sproposito quando parlano della situazione nella provincia spezzina non verrà messa per iscritto nemmeno nei prossimi giorni. I contagi stanno crescendo a vista d'occhio, ma le autorità ritengono che la situazione sia sufficientemente sotto controllo e le misure che verranno prese nelle prossime ore non andranno a limitare la libertà di circolazione e di impresa, come ha spiegato nel tardo pomeriggio il presidente della Regione, Giovanni Toti, nel corso del punto stampa sull'andamento del cluster spezzino.

E a dimostrazione della relativa tranquillità degli enti preposti c'è l'ennesima conferma riguardo all'apertura delle scuole: "Saranno aperte lunedì in tutta la Liguria", ha ribadito Toti.



"Oggi con 2.966 tamponi non si rilevano criticità se non quella ormai nota in Asl 5", ha esodito il governatore, con evidente riferimento ai 93 nuovi positivi emersi in provincia nelle ultime 24 ore e ai 573 casi attualmente positivi in provincia.

"C'è una sostanziale stabilità - ha proseguito Toti - per quel che concerne i ricoverati, anche grazie alle dimissioni, che confermano che i protocolli di cura funzionano. Oggi in asl 5 c'è un solo ricoverato in più (66) mentre i pazienti in Terapia intensiva restano 6, come ieri. Nessuno minimizza la situazione, tant'è che abbiamo iniziato a prendere in considerazione di prendere nuovi provvedimenti da affiancare all'uso costante della mascherina, che verrà prorogato per altri 10 giorni o due settimane, anche perché è la misura più efficace. Oggi abbiamo chiesto l'intensificazione dei controlli e domani probabilmente emaneremo un'ordinanza contenente altre misure. Non avranno un impatto sulla città, non ci sarà alcuna interdizione a locali o pubblici esercizi. Eventualmente saranno vietate alcune manifestazioni e ci potrà essere l'interdizione di alcune aree della città maggiormente esposte al contagio".



"La situazione è monitorata: 800 tamponi di quelli fatti oggi sono stati eseguiti nella città della Spezia e molti dall'unità mobile in Piazza Brin. Sono stati tracciati i filoni e via via si stanno isolando il cluster primogenito e le sue diramazioni in città: la metà dei tamoponi positivi è attribuibile a membri della comunità dominicana e abitanti della zona di Piazza Brin, da dove evidentemente sono iniziati i primi contagi. Ma c'è una scansione temporale diversa tra le misure che si prendono e risultati che si ottengono. La pressione sugli ospedali non è cresciuta e quindi la risposta di Asl è sufficiente, non ha bisogno di piani incrementali o di sostegno da fuori. E i numeri confermano che stiamo individuando i filoni principali del cluster", ha concluso il presidente della Regione.



Collegato in videoconferenza anche il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini: "Il cluster è stato individuato ma continuiamo a mettere in campo tutte le precauzioni possibili: abbiamo predisposto le strutture per ospitare chi viene dimesso o deve fare la quarantena. Domani coi tecnici vedremo se ci sarà bisogno di nuovi provvedimenti, ma nel frattempo è importante rispettare le misure in vigore".