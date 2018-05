L’istituto scolastico “A. Frank” compie quarant'anni

Scoperto un murales realizzato dagli studenti dell’istituto che raffigura Anna Frank, giovane scrittrice ebrea divenuta il simbolo della Shoah.

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, accompagnato dagli assessori Giulia Giorgi e Luca Piaggi, si è recato alla scuola “A. Frank” per festeggiare i 40 anni dalla sua apertura avvenuta il 17 maggio 1978. Il Sindaco Peracchini è stato accolto dalla dirigente scolastica Grazia Geranio, dal corpo docenti e da molti studenti che per celebrare il compleanno della loro scuola hanno intonato alcuni brani musicali a cura del coro formato dagli allievi diretti da Pietro Sinigaglia. Al termine della cerimonia è stato scoperto un murales realizzato sempre dagli studenti dell’istituto che raffigura Anna Frank, la giovane scrittrice ebrea divenuta il simbolo della Shoah.



“Sono contento di essere qui con voi e vi ringrazio per l’invito - ha dichiarato il sindaco Peracchini - Questo murales non solo contribuisce ad abbellire la vostra scuola, un bene pubblico della città, ma rappresenta un gesto profondo per ricordare la storia e la vita di una ragazza giovane come voi, vittima dell'Olocausto. Una tragedia che però lascia spazio al colore e alla speranza, come ci ricorda anche un'altra grande figura come Liliana Segre, anche lei rinchiusa in un campo di sterminio e fortunatamente sopravvissuta. La Senatrice Segre - prosegue il sindaco Peracchini - è stata ospite nella nostra città proprio la settimana scorsa per ritirare il Premio Exodus che a lei abbiamo assegnato, e il suo è stato un messaggio di amore per la vita, un amore che deve vincere su tutto. Penso che Anna Frank avrebbe apprezzato molto questa testimonianza, e spero che il messaggio possa entravi nella mente e nel cuore". L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune della Spezia, rientra anche nel progetto regionale "Liguria musica".