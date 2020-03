L'isolamento mette alla prova la psiche, un numero da chiamare

La Spezia - Educatori, psicologi, counselor, mediatori della Cooperativa Lindbergh, sono a disposizione delle persone per affrontare insieme questo momento di difficoltà. "Nella consapevolezza delle necessità di drastiche misure utili al contenimento della diffusione del virus – dice il presidente Ciro Picariello - ci siamo attivati subito per essere accanto alle persone e oltre all’attività lavorativa vogliamo anche noi contribuire al superamento di questa difficile situazione, offrendo a chi ne ha bisogno ascolto, vicinanza e supporto concreto".

La cooperativa ha lavorato per garantire il più possibile la continuità dei servizi in gestione con metodologie innovative e attraverso lo smart working e oggi si apre alla cittadinanza per contrastare attivamente la solitudine e il senso di spaesamento che si va diffondendo.

Sono proprio la voglia di contribuire e di mettersi a disposizione degli altri, che hanno fatto sì che diverse professionalità della cooperativa mettessero in comune idee e competenze e insieme hanno creato un servizio di supporto alle persone e dato vita a uno sportello di ascolto e consulenza on line e una linea telefonica dedicata, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.

Gli operatori della cooperativa Lindbergh si sono proposti volontariamente e questo permette di offrire un servizio gratuito a chi ne ha bisogno. "Vogliamo stare accanto al singolo?, alla coppia, alla coppia genitoriale, al genitore?che sentisse il bisogno di confronto, ascolto o sostegno - raccontano i coordinatori del progetto - La metodologia di lavoro è semplice e veloce: dopo una prima accoglienza telefonica o via mail e sulla base della tipologia del bisogno espresso - sociale, psicologico o pedagogico - sarà attivato l’operatore idoneo che provvederà a fissare un successivo appuntamento, via telefono o chat, con cui iniziare un percorso ad hoc".

Il numero di telefono e whatsapp dedicato è il 327.3390260 oppure è possibile inviare una mail a info@cooperativalindbergh.it e sono attive anche le pagine social Facebook e Instagram della Cooperativa Lindbergh.