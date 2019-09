L'intuizione di San Colombano

La Spezia - Non ne abbiamo documenti diretti, ma la “grande permuta” di parrocchie tra Genova e Brugnato è difficile sia stata accolta con favore da tutti gli interessati. L’estate di mezzo millennio fa, quando nel 1519 si dette esecuzione alla bolla di Papa Leone X, dovette essere “calda” in particolare nei territori del Sestrese, aggregati a una diocesi considerata piccola, povera e montuosa. L’antichissima e nobile chiesa di Santa Sabina in Trigoso, ad esempio, resistette alla permuta, e nel 1599, come riporta Placido Tomaini, era ancora aperta sul punto una controversia tra le due diocesi. Ma il vescovo brugnatese Filippo Sauli sapeva il fatto suo: rafforzare Brugnato non era solo il suo dovere di pastore, ma anche una garanzia per l’interesse religioso e insieme geopolitico di Genova e della Liguria. Se mai, qualche ulteriore malumore poteva registrarsi proprio a Brugnato, più piccola rispetto a Sestri, divenuto il centro più importante della diocesi anche sotto l’aspetto economico. Forse anche per questo, dopo la rinuncia del Sauli, per vent’anni, dal 1528 al 1548, non ci fu più un vescovo a Brugnato, ma solo amministratori apostolici, addirittura due cardinali, prima il genovese Gerolamo Grimaldi e poi il milanese Agostino Trivulzio. A fine Cinquecento, poi, il Senato di Genova progettava addirittura di spostare la sede diocesana da Brugnato alla nascente Spezia. Malumori o meno, l’equilibrio raggiunto con la “grande permuta” si mantenne però per ben 440 anni, sino al 5 ottobre 1959. In quella data il vescovo di Luni Giuseppe Stella e quello di Chiavari Francesco Marchesani dettero esecuzione – presente l’arcivescovo di Genova Giuseppe Siri – ad una nuova importante permuta di parrocchie: il Sestrese passava per intero da Brugnato a Chiavari, mentre la Val di Vara andava alla Spezia, facendo coincidere il territorio diocesano con quello della provincia civile. E alla Spezia andava anche la parrocchia di Porto Venere con le sue isole, compreso il Tino, già sede del santo Venerio, con quella che il vescovo Stella, nelle sue memorie, chiama “una restituzione doverosa”. In questo modo, nel territorio diocesano entravano i luoghi natali di ben due santi: Porto Venere, per l’eremita san Venerio, e Cerreta di Carro per il vescovo sant’Antonio Gianelli. Brugnato, dal 1822, non era più sede di un vescovo, essendo stata unita prima alla sede di Sarzana e poi a quella di Spezia. Ma è doveroso riconoscere come la sede monastica individuata quasi millecinqucento anni fa da san Colombano abbia rappresentato, in tutto questo tempo, un luogo baricentrico per comprendere le vicende religiose, ma anche civili e sociali del Levante della Liguria.