L'insegnamento della religione ai tempi della didattica a distanza, parte un corso gratuito

La Spezia - La pandemia di Covid-19 continua a colpire, e la Liguria, da domani, è di nuovo in zona arancione, come altre ragioni. Si confermano dunque la validità e l’attualità del corso online organizzato dall’ufficio diocesano Scuola ed educazione, diretto da don Giuseppe Savoca, in collaborazione con l’ufficio per la Pastorale della salute. Il corso, che intende rappresentare un vero e proprio supporto formativo gratuito, è dedicato agli insegnanti di Religione cattolica delle scuole secondarie e si terrà online nei giorni 19 e 26 febbraio e 5 marzo, dalle 20.30 alle 22, per non interferire con altre attività. Inizia quindi venerdì prossimo. Lo terranno la psicologa Anna Maria Bertola e don Alessandro Celotto, responsabile della Pastorale della salute. Il supporto tecnico sarà fornito dal Polo “Didattica a distanza” dell’istituto di Scienze religiose della Liguria. I temi affrontati saranno i seguenti: “Uscire da sé per costruire un noi che oltrepassi ogni forma di distanziamento sociale” e “Insegnare ai giovani a sentirsi liberi nello spazio del desiderio che travalica ogni divieto”. Le adesioni si ricevono presso l’ufficio Scuola ed educazione della Spezia.