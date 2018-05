L'importanza di vaccinarsi, i medici ne parlano al Centro Allende

La Spezia - Il Lions Club Roverano organizza, per il giorno 19 maggio a partire dalle 9, presso il centro Salvador Allende, una conferenza dal titolo "Prevenzione vaccinale - piano nazionale 2017/2019 - vecchie sfide e nuove opportunità". Il convegno, di carattere divulgativo, intende trattare la problematica delle vaccinazioni, attualmente molto discussa. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle vaccinazioni in qualsiasi età della vita: dall’età pediatrica fino all’età adulta e anziana.



Il professor Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento della salute dell’Università di Genova, tratterà il tema delle vaccinazioni nelle varie età della vita, sottolineandone l’importanza sia dal punto di vista individuale che sociale. Il dottor Francesco Maddalo, dirigente Igiene e sanità pubblica Asl 5 Spezzino, affronterà la tematica delle coperture vaccinali (la percentuale di popolazione vaccinata per ogni singola malattia infettiva) e descriverà come siano cambiate negli ultimi anni alla luce dello sviluppo degli antivaccinatori che hanno portato tali coperture a valori bassi con un rischio veramente alto per la diffusione di malattie infettive.

La dottoressa Paola Tosca, pediatra consultorio Asl 5 Spezzino, illustrerà come è cambiata l’attività vaccinale consultoriale negli anni e come è possibile sensibilizzare i genitori nei confronti di una tematica sanitaria di grande importanza. Modererà gli interventi la dottoressa, specializzata in pediatria, Alessandra Bertone.