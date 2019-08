L'impegno del professor Barone in Congo: "Bambini e famiglie sono la priorità"

La Spezia - Il 2 marzo scorso si è tenuto alla Spezia un importante convegno sul tema "Educazione e pace", dove il professor Francesco Barone ha presentato il documento consegnatogli dal Premio Nobel per la Pace 2018, Denis Mukwege. Il documento denuncia la gravissima situazione in cui versa da anni la Repubblica Democratica del Congo.

Barone è docente presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. E’originario di Bussi sul Tirino e da oltre 20 anni è impegnato in missioni umanitarie in Ruanda, Burundi, Senegal e, appunto, Repubblica Democratica del Congo.



Professore, il 21 luglio scorso a Bussi sul Tirino si è svolta un’importante iniziativa sul tema della pace e della solidarietà. Quali sono i risultati di tale evento?

"L’evento è stato organizzato con la collaborazione di persone molto sensibili ai temi della pace e della solidarietà. Intendo ringraziare gli amici per la parte organizzativa e per quanto concerne l’attività promozionale e pubblicitaria della manifestazione. Inoltre, tutte/i coloro che hanno dato il loro contributo attraverso diverse attività connesse. L’idea è nata a seguito dell’incontro che, unitamente ad altri due volontari, ho avuto a Bukavu con Denis Mukwege, premio Nobel per la pace 2018. Come è noto, durante tale incontro, ho ricevuto un documento di denuncia da parte di Mukwege che ho fatto conoscere attraverso incontri nelle città italiane. In occasione della Giornata della pace e della solidarietà, Bussi sul Tirino è stato il paese che ha accolto numerose persone all’insegna dell’amicizia e con lo scopo di condividere e ribadire il valore universale dei diritti umani, il no alla violenza e alla guerra, il no al traffico degli esseri umani e allo sfruttamento del lavoro minorile. Il successo conseguito ci fa ben sperare per replicare l’evento anche nel prossimo anno".



Solidarietà e pace sono i termini che l’accompagnano in tutte le sue attività umanitarie. Per lei che significato hanno?

"Ritengo che la solidarietà sia un sentimento orientato alla comunione con gli altri. E’ caratterizzata dal senso di responsabilità, inteso come cura e sostegno reciproco. Ma è evidente che la crisi attuale del comportamento solidale, rileva la necessità di pensare alla solidarietà come compito e come dovere di ciascuno di noi. E’ sotto gli occhi di tutti la sproporzione tra la “vita umana garantita”, ben al di là dei suoi reali bisogni, e la parte di “vita umana condannata” alla sofferenza per fame, sete, malattie e guerre. Come sosteneva Comte, il concetto di solidarietà richiama il concetto di altruismo, per mezzo del quale, si indica il desiderio di una persona di vivere insieme agli altri. Esistono, dunque, valori collettivi e, come tali, assumono rilevanza sociale, dando così origine alle idee di “impegno congiunto” e di “soggetto plurale”. Per quanto concerne la pace, invece, ritengo che essa debba essere considerata soprattutto come un bene comune che non si conquista una sola volta e definitivamente. La pace è un movimento sociale continuo. La pace non solo si predica, la pace si pratica. La pace spiega il suo vero volto nella prassi pacifica e non con azioni sloganistiche e propagandistiche finalizzate esclusivamente al conseguimento dei consensi. I tratti essenziali della pace, a mio avviso, sono la libertà e la giustizia".



E’ pronto per la sua prossima missione in Congo. Quali interventi intendete realizzare?

"Come già avvenuto nelle precedenti missioni, i nostri principali interventi riguarderanno i bambini vulnerabili e le famiglie che vivono in condizioni di emarginazione sociale ed economica. Provvederemo con la consegna di cibo, vestiti, medicine e altro materiale per consentire la scolarizzazione di chi è escluso dall’inserimento nelle scuole. Continueremo a sostenere due orfanotrofi di Goma, il Centro che ospita gli ex bambini soldato e, inoltre, porteremo aiuti ai bambini di strada. Ci sarà l’inaugurazione del Centro “Kwetu - gli amici di Francesco”. Si tratta di una struttura molto importante, in quanto sorge in un quartiere povero della città".



Quali sono le attività che solitamente anticipano una vostra missione umanitaria?

"Prima della missione umanitaria i nostri interventi riguardano più settori. Vengono organizzati eventi di beneficenza per la raccolta fondi, incontri di sensibilizzazione nelle scuole con il coinvolgimento prezioso degli insegnanti e degli alunni. Si elaborano e si realizzano progetti di educazione interculturale. Si organizzano convegni e seminari. Ma è del tutto evidente che una cosa è ragionare di educazione ed etica, quali concetti di educazione ai valori, altra cosa è applicarli. Diventa così essenziale il processo di educazione indirizzato alla solidarietà sociale e al rispetto dell’individuo, qualsiasi sia la sua origine e/o la sua provenienza. Dove tutto è incessantemente connesso all’idea di “io sono un’isola”, e ciechi verso tutto ciò che è altro da noi, rischiamo di deviare la nostra rabbia su “soggetti vicari” o “vite di scarto”. E’ l “io debole”, caratterizzato da una vocazione auto-affermativa, nella quale tende a sparire la dimensione etica e collaborativa e annullando qualsiasi possibilità di patto e di intesa. Affetti da una specie di trance, molto spesso siamo portati a voltare lo sguardo dall’altra parte, a giustificare i “bassi appetiti” di chi ha tutto, mentre rimproveriamo e facciamo annegare chi non ha niente. Come dire: ognuno a casa sua. Sempre lo stesso ritornello. Fatta eccezione per chi andando in Africa, non si sente ospite, quindi, autorizzato/i a saccheggiare. E come quando nelle loro mani restano tatuati il cobalto, il coltan, l’oro e i diamanti. Per questo la scuola è chiamata a svolgere un ruolo importantissimo. Per questo ringrazio gli insegnanti".