L'immancabile fake news: "Levanto da isolare". Viale: "Assolutamente falso"

La Spezia - Come ogni psicosi che si rispetti anche quella del coronavirus ha portato qualche idiota a creare fake news da far circolare sui social network in maniera incontrollata. È così che da qualche ora circola su Whatsapp l’immagine che ritrae uno schermo televisivo con l’elenco dei comuni che dovranno essere sottoposti a isolamento secondo il ministero della Salute. Tra questi compare anche Levanto, dove risiedono 44 persone, tra sbandieratori e accompagnatori, che domenica scorsa hanno partecipato al carnevale di Codogno, sede del primo focolaio italiano di coronavirus. Guardando bene si nota subito come si tratti di una bufala: il carattere utilizzato per scrivere la parola "Levanto" è differente da quello del resto della schermata.

"È assolutamente falso", conferma l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale.



"Si tratta di persone che non hanno alcun sintomo – precisa Viale -. È solo una precauzione visto che la popolazione aveva manifestato preoccupazioni al sindaco. Per prudenza si è deciso di accompagnarli in isolamento fiduciario. È un segnale di attenzione ben accolto dall’amministratore locale, pur senza creare allarme. Non c’è alcun segnale tale da far evidenziare situazioni critiche".

Stando a quanto appreso al momento, gli sbandieratori non verranno sottoposti al test per il coronavirus poiché non sono ritenuti casi sospetti (non manifestano sintomi e non hanno avuto contatti pericolosi).