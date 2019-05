L'idea: ambulatori diurni per dare tregua al pronto soccorso

Si è riunito ieri il Tavolo istituzionale sulla sanità.

La Spezia - Ieri, lunedì 20 maggio a Palazzo Civico si è riunito il Tavolo istituzionale sulla sanità. Per il Comune della Spezia era presente l'Assessore alla sanità Gianmarco Medusei, per Asl era presente la dottoressa Maria Alessandra Massei, Direttore socio sanitario, ed i Direttori dei Distretti 17, 18 e 19; per i sindacati le confederazioni, le categorie ed i pensionati di CGIL, CISL e UIL.



I presenti hanno discusso del metodo di lavoro del tavolo, concordando che deve essere improntato al massimo della collaborazione, trasparenza e discussione. Si è deciso di affrontare nei prossimi incontri il tema della possibile apertura, entro dicembre 2019, di ambulatori diurni sul territorio al fine di decongestionare i pronto soccorsi. Andranno decise le modalità ed individuati i luoghi.



Altro tema di cui si discuterà già durante la prossima riunione, prevista per il 29 maggio, sarà quello degli intrecci tra terzo settore e sanità pubblica in Val di Magra.