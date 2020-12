L'ex biblioteca Beghi a metà fra archivio comunale e casa delle associazioni

La Spezia - Per una nuova biblioteca Beghi che da qualche anno ha accolto gli studenti nelle vecchie pertinenze dell'area ex Fitram di Via del Canaletto, ce n'è una vecchia che doveva trovare un nuovo utilizzo. L'edificio sottostante la scuola materna di Via del Popolo, è stato oggetto di un complesso di interventi volti alla sua trasformazione in archivio comunale, liberando gli spazi interni che sono in attesa di nuova destinazione d’uso. E in proposito, è stato raggiunto di recente un accordo sulla base del quale l’amministrazione comunale ha individuato gli spazi da destinare ad alcune associazioni che ne avevano fatto apposita richiesta. Quindi, al fine di rendere praticabile tale soluzione, si è reso necessario progettare una serie di opere che andranno poi realizzate mediante il ricorso ad apposito appalto di lavori.

Cinquantamila euro di lavori, finanziati tramite mutuo ordinario da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti, che consistono nella realizzazione di pareti in cartongesso per la rimodulazione degli spazi interni, installazione di porte, sostituzione delle luci d'emergenza, modifiche all’impianto elettrico, modifica all’impianto di rivelazione fumi, lavori vari ed accessori. Il finanziamento della spesa avverrà tramite mutuo ordinario da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti.