L'ex assessore Savoncelli nel consiglio dell'Ente italiano di normazione sino al 2024

La Spezia - L’assemblea dei soci di Uni, Ente italiano di normazione, ha rinnovato lo scorso 1° febbraio gli organi di governance. Oltre ad avere eletto (per la prima volta in modo diretto, in seguito alle recenti modifiche statutarie) il presidente Giuseppe Rossi, è stato reso noto che tra i 12 consiglieri che guideranno l’Uni per il quadriennio 2021-2024 c’è anche lo spezzino Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati ed ex assessore comunale all'Urbanistica.



Savoncelli, libero professionista, è consigliere della Rete delle professioni tecniche e consigliere del Cnel.

“La normazione è una leva strategica del complesso processo della sburocratizzazione e, se in un Paese la semplificazione viene concordemente invocata dai corpi intermedi della società, il mondo delle professioni ordinistiche non poteva non rinnovare la partecipazione a questa importantissima evoluzione con il proprio ruolo, il proprio contributo e l’impegno di sempre – afferma Savoncelli –. I geometri, che rappresento, sono convinti di far parte ufficialmente della nuova squadra di Uni, collocandosi insieme alle altre forze in un programma orientato alla tutela dell’interesse sociale ed economico nazionale”.



Fanno parte del consiglio direttivo Uni anche 5 membri di nomina ministeriale (Mise, Mit, Interno, Difesa, Iscom), i presidenti dei 7 enti federati, i rappresentanti di Cnr, Cei, Accredia, “Grandi soci” e i 2 vicepresidenti della Commissione centrale tecnica Uni.

La precedente consiliatura - condotta da Piero Torretta, al vertice dell’Ente dal 2008 - ha dato tanto alla normazione e all’Uni, aiutandolo a posizionarsi come agente della trasformazione tecnologica ed economica della Società, fortemente impegnato verso le “persone”, per dare risposte alle loro esigenze di benessere, sicurezza e qualità della vita.



Uni, Ente italiano di normazione, è un’associazione privata senza scopo di lucro, i cui soci, oltre 4.200, sono imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, pubbliche amministrazioni. Da 100 anni (celebrati lo scorso 26 gennaio) svolge attività di normazione tecnica in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario a esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico. Le norme UNI sono documenti che definiscono le caratteristiche (prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo, servizio o professione, secondo lo stato dell’arte e sono finalizzate a realizzare “un mondo fatto bene”. In estrema sintesi, sono documenti che definiscono “come fare bene le cose” garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe. Il ruolo dell'Uni, quale organismo nazionale italiano di normazione, è riconosciuto dal D.Lgs. 223/2017 sulla normazione tecnica. Uni partecipa, in rappresentanza dell’Italia, all'attività di normazione internazionale Iso ed europea Cen.