L'esposto: "Circo Togni, affissioni abusive"

La Spezia - L'attivista Federica Furlan, volto spezzino di Animalisti italiani, ha presentato un esposto contro le affissioni del circo Darix Togni, attendato in questi giorni in Via Pertini, a un passo dalle Terrazze. La Furlan, non nuova a questo tipo di iniziative, segnala “la presenza di manifesti pubblicitari abusivi posizionati in siti verosimilmente non autorizzati in contrasto con il Regolamento Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari della Spezia”. Con il suo esposto, rivolto alla Polizia municipale e per conoscenza al sindaco Peracchini e all'assessore al patrimonio Gagliardi, chiede “che siano effettuate le dovute verifiche del caso e messe in atto tutte le procedure idonee a far rispettare le norme vigenti in materia di affissioni”.



L'attivista chiede altresì che la pubblicità abusiva sia immediatamente rimossa a spese del responsabile, con il corredo sanzionatorio del caso. E ancora, “poiché il fenomeno delle affissioni abusive ad opera degli spettacoli circensi è diffuso, si chiede all'amministrazione comunale di vietare l'attendamento di strutture circensi che si siano rese responsabili di affissioni abusive”, conclude la Furlan, allegando una serie di scatti relativi a Via Valdilocchi. In questi giorni la mobilitazione animalista ha battuto anche la via dei presidi informativi nei pressi dell'ingresso del contestato tendone (QUI).