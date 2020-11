L'ennesimo appello degli Oss di Coopservice: "Siamo sempre in prima linea, ma che ne sarà di noi?"

La Spezia - I 158 Operatori socio sanitari di Coopservice sono sempre in prima linea per combattere il coronavirus. Non si fermano, non hanno il tempo di temere per la propria salute, con turni massacranti di 12 ore e anche di più. Eppure non sanno ancora quale sarà il loro destino dopo il 31 dicembre 2020.

"Fino a ieri ci avete chiamato eroi, ma siamo solo persone che aiutano chi a bisogno. Siamo stanchi - afferma Vale Mitaj, una delle Oss più battagliere - ma non ci inchiniamo: da marzo fino a ora non abbiamo mai mollato, andiamo avanti con dignità nel nostro lavoro. Noi che naturalmente non abbiamo potuto prendere nulla dei riconoscimenti economici che lo Stato e la Regione hanno dato agli operatori sanitari, solo perché non siamo dipendenti pubblici, anche se da 20 anni lavoriamo per la Asl 5".



Gli Oss si rivolgono ancora una volta al presidente Toti chiedendo alle istituzioni di smettere di giocare con il loro destino. "Rischiamo il posto di lavoro anche se abbiamo dato esempio di coraggio in questo momento critico. Siamo 158 famiglie con mariti, mogli e figli. Cosa dobbiamo fare ancora per essere assunti in Asl 5? Stiamo aspettando il tavolo tecnico, anche tramite video conferenza, ma tutto tace".