L´elezione di Peracchini e la sconfitta della sinistra sono il `Fatto dell´anno`

Oltre il 60 per cento dei lettori che hanno partecipato al sondaggio ha scelto il cambio di colore a Palazzo Civico come avvenimento più importante del 2017.

La Spezia - La svolta epocale decisa dagli spezzini alle urne per la scelta del sindaco conferma la sua portata anche nel sondaggio con il quale Città della Spezia ha chiesto ai suoi lettori di scegliere il fatto più importante del 2017. Il cambio di colore della maggioranza in consiglio comunale, l'elezione di Pierluigi Peracchini e la contestuale sconfitta del centrosinistra spezzino dopo decenni di governo è stato infatti indicato come l'avvenimento più significativo da ben 487 votanti, pari al 62,04 per cento dei 785 lettori che hanno risposto alla nostra domanda.



Un trionfo senza storia, con un po' di suspense solamente per il secondo gradino del podio: a giocarselo la costruzione del magnete per il progetto Iter da parte di Asg Superconductors e l'acquisto della ex Locanda San Pietro da parte di Michele Denegri. Alla fine, per soli tre voti, l'ha spuntata la partecipazione dell'azienda spezzina della famiglia Malacalza alla sperimentazione del nucleare pulito.

Ancora più indietro la proposta avanzata da Royal Caribbean e Msc per la realizzazione della stazione crocieristica e di parte del waterfront e la conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione tra Acam e Iren.

Per tutti gli altri avvenimenti poco più che le briciole.





L'esito del sondaggio nel dettaglio



Acam-Iren, il matrimonio s'ha da fare - 43 voti - 5,48%



E' spezzino il magnete più sofisticato al mondo - 76 voti - 9,68%



La Locanda San Pietro ha un nuovo futuro - 73 voti - 9,3%



Massimo Perotti nominato cavaliere del lavoro - 8 voti - 1,02%



Il Wi-Fi sottomarino nasce nel Golfo della Spezia - 11 voti - 1,4%



Peracchini sindaco, la sinistra perde dopo cinquant'anni - 487 voti - 62,04%



Vent'anni di Museo Lia, un elogio della bellezza - 15 voti - 1,91%



Waterfront, Royal Carribean e Msc si fanno avanti - 46 voti - 5,86%



Il Puc nasce e muore nell'arco di pochi mesi - 11 voti - 1,4%



La Sala delle Polene impreziosisce il Museo Navale - 15 voti - 1,91%