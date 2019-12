L'eccellenza sanitaria spezzina: Berti e l'equipe chirurgica protagonisti del 30° "Palazzini"

La Spezia - Il 28 e 29 novembre a Roma si è svolto il 30° congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente, o per gli addetti ai lavori semplicemente il “Palazzini”, dal nome del suo fondatore.

Un congresso di divulgazione scientifica di altissimo livello, dove la chirurgia in diretta rappresenta, come consuetudine, il fiore all’occhiello dell’evento.

La Chirurgia della Spezia, diretta dal dottor Stefano Berti - Capo del Dipartimento Chirurgico Asl 5, anche quest’anno, è stata chiamata a rappresentare una delle eccellenze della Liguria. L’equipe chirurgica (S. Berti, C. Feleppa , C. Bianchi, A. Filippelli ; gli infermieri A. Lagomarsini , M. Vigna, E. Coloretti, O. Giovanelli e gli anestesisti S. Nappi, G. Cozzani), collegata “live” dalla sala operatoria del Sant'Andrea, ha condotto una Epatectomia laparoscopica e una laparoscopic inferior mesenteric preservation (LIMP – conservazione dell’arteria mesenterica inferiore), intervento ideato e pubblicato proprio dal gruppo della Spezia, che hanno suscitato l’attenzione e il riconoscimento dagli addetti ai lavori.



Il “Palazzini”, unico nel suo genere, invita i migliori centri di Chirurgia Italiana e Mondiale (collegamenti con le sale operatorie del mondo: dal Sud Africa, Cina, Inghilterra ecc..) ad eseguire “live” complessi interventi di chirurgia laparoscopica così da documentare in diretta, “senza rete”, indicazioni e tecnica chirurgica, aprendosi contestualmente al dibattito con una platea congressuale, sia reale, gremita da oltre mille professionisti presenti in sala, sia “virtuale” in diretta streaming.