L'attività della pastorale giovanile diocesana prosegue su Facebook

La Spezia - "Hanno tanta forza i giovani, sono capaci di guardare con speranza. Un giovane è una promessa di vita che ha insito un certo grado di tenacia; ha abbastanza follia per potersi illudere e la sufficiente capacità per poter guarire dalla delusione". Il numero 139 dell’esortazione apostolica “Christus Vivit”, scritta da Papa Francesco all’indomani del Sinodo sui giovani, è uno dei punti che la Pastorale giovanile diocesana ha inserito nella propria pagina Facebook in uno dei giorni scorsi. E lo ha fatto ritenendolo, come tanti altri brani, particolarmente adatto per una “lettura” cristiana e adatta ai giovani del tempo difficile nel quale tutti stiamo vivendo. La pagina della Pastorale giovanile è proprio un riferimento interessante in questo periodo. Ogni giorno i suoi “redattori” “postano” un riferimento, un’immagine, spesso anche un riflessione personale realizzata in video. Tra i riferimenti più frequenti ci sono, come riportato sopra, i brani della “Christus Vivit” ma anche quelli del Vangelo di Giovanni, particolarmente importante per il periodo pasquale. Ed ancora, contributi di persone amiche ed altri tratti da organi di stampa, come la lettera aperta di monsignor Pier Carlo Medinelli, parroco della cattedrale di Cristo Re, a sostegno del grande impegno della Caritas.