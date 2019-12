L'associazione Tive6 non si ferma più: dona un altro vein viewer e il 14esimo defibrillatore

La Spezia - L'associazione Tive6, nata dall'impegno dei lavoratori della centrale Enel della Spezia in memoria del collega Matteo Tivegna, scomparso prematuramente, donerà domani mattina il 14esimo defibrillatore dalla costituzione dell'associazione a Ressora. In questa occasione la donazione avverrà insieme alla Pubblica assistenza di Arcola raggiungendo l'importante obbiettivo per Arcola di essere "Comune cardioprotetto".



Poco dopo, a mezzogiorno, l'associazione si sposterà all'ospedale Sant'Andrea per donare un vein viewer al Pronto soccorso, come era stato fatto pochi mesi prima al San Bartolomeo di Sarzana.