L'associazione Tive6 continua a raccogliere fondi a favore della sanità spezzina

La Spezia - Due visualizzatori per vene a raggi infrarossi da donare ai Pronto soccorso degli ospedali della Spezia e di Sarzana sono il l'obbiettivo dell'associazione Tive6.

Nella serata "Lanterne a mare" presso il pontile Enel, l'associazione Tive6 ha lanciato il prossimo target.

Il primario del Pronto soccorso di Sarzana Raffaele Staffiere ha evidenziato ai numerosi partecipanti di #annolucepermatteo l'importante utilizzo dell'apparecchiatura per i pazienti che hanno problemi di individuazione delle vene nei prelievi del sangue e nelle cure endovena.

Alle Pubbliche assistenze di Arcola, Vezzano Sarzana e La Spezia è stato fatto un particolare ringraziamento per il contributo dato nella campagna di donazione dei defibrillatori nelle scuole della provincia.

Al saluto del direttore della centrale Enel Fabio Persichetti è seguita l'iniziativa dei colleghi del molo Enel che hanno donato la maglia con la scritta "Scaricatori di Porto" a mamma Sonja e papà Fausto con cui hanno raccolto le prime risorse da destinare al prossimo progetto.

Nel corso della serata i bambini e non solo loro, hanno rilasciato oltre cento lanterne in mare, biodegradabili al 100 per cento.

Ogni lanterna è stata personalizzata con una dedica a Matteo.... perché tutta l'iniziativa è stata fatta in suo nome.