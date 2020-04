L'associazione Amici della Cina dona 10mila euro all'Asl 5

La Spezia - "Questa mattina l'associazione Amici della Cina ha provveduto al versamento della somma complessiva di 10mila euro sull' apposito conto dell' ASl 5 della Spezia - con causale Donazione Emergenza Coronavirus . "La somma - spiega il presidente dell'associazione Amici della Juan Lee Zhou - è stata raccolta grazie a una donazione spontanea da parte della comunità cinese presente alla Spezia a dimostrare la vicinanza nei confroti della città in cui molti di noi viviamo e lavoriamo, in cui ci sentiamo perfettamente integrati e in riconoscenza per le cure che in questi anni sono state prestate nei confronti dei nostri famigliari e dei nostri figli."

L'obiettivo di raggiungere la somma di 10.000 euro è stato raggiunto in poche ore grazie anche alla sensibilità di Fulvio Viaggi, spezzino che opera con la sua attività a Pignone, che ha provveduto a completare con un versamento di mille euro la somma di 9mila euro raccolta. "Voglio ringraziare Fulvio Viaggi, non solo per l'importante somma donata, ma per la sua sensibilità ad aderire alla nostra iniziativa dimostrando che la solidarietà e l'amicizia non devono conoscere bariere. Proprio per questo suo gesto chiederò a Fulvio Viaggi di accettare il titolo di socio d'onore della nostra associazione" ha concluso Giovanni Zhou.