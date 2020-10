L'associazione Alzheimer prosegue la sua attività anche telefonicamente

La Spezia - A.M.A.S -Associazione Malattia di Alzheimer Spezzina informa che la sede di via Anita Garibaldi, data l'emergenza Covid, rimane chiusa alle visite ma è disponibile per consultazioni telefoniche al numero 0187 718090 tutti i mercoledì dalle 16,30 alle 18,00. L'associazione può essere contattata anche via mail: alzheimerspezia@libero.it.

"Per noi - spiegano dall'associazione - è di grande importanza far sapere alle persone interessate che siamo al loro fianco anche in questo periodo difficile".