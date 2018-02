L'assessore Giorgi invita al lancio di palloncini bianchi in Piazza Europa

Il Comune della Spezia aderisce alla Giornata Mondiale contro il cancro infantile.

La Spezia - L'assessorato alla Pubblica Istruzione - Città dei Bambini del Comune della Spezia aderisce alla Giornata Mondiale contro il cancro infantile, prevista per domani, 15 febbraio 2018, su tutto il territorio nazionale. Alla Spezia l’appuntamento è per le 11 in Piazza Europa, dove ci sarà il lancio di centinaia di palloncini bianchi quale gesto di sostegno, speranza e lotta a questo terribile male.



L’iniziativa è promossa a livello nazionale Childhood Cancer International – CCI, rete mondiale di 183 associazioni locali e nazionali, guidate da genitori, provenienti da 93 paesi e 5 continenti, FIAGOP Onlus Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica Onlus) e ABEO Liguria (Associazione Bambino Emopatico Oncologico), finalizzata ad aumentare la consapevolezza e l’informazione sul cancro nell’infanzia, sostenendo i bambini, gli adolescenti colpiti da patologie così gravi e le loro famiglie, attraverso un gesto simbolico.



“La Giornata mondiale contro il cancro infantile – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Città dei Bambini Giulia Giorgi - costituisce una grande opportunità per diffondere lo sviluppo della cultura della prevenzione e della tutela dei diritti del bambino e dell’adolescente colpiti da queste malattie, ma anche per sostenere le tante famiglie che hanno bisogno di un messaggio di speranza”. All’iniziativa hanno già aderito una cinquantina di studenti spezzini delle classi 4^ A Scuola “Venturini” e 4^ F della “Carducci”. Il ritrovo è previsto in Piazza Europa alle 10.45.