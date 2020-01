L'arte del mosaico circolare di Veronica Pollini ospite da Origami

La Spezia - “Ring of Fire” è il titolo della mostra di mosaici circolari di Veronica Pollini, organizzata alla Spezia presso Origami Food/Art/Music, in via Manzoni.



L’inaugurazione è prevista per sabato 1° febbraio 2020 alle ore 18,00. In programma un reading musicale con Laura Ceretti (voce) e Massimo Azzarini (chitarra): sarà l’occasione per vivere un piccolo viaggio tra arte, musica, simboli e ricerca interiore.



La mostra si protrarrà per tutto il mese di febbraio. Veronica Pollini, milanese di nascita e amegliese d’adozione, si laurea in Marketing e Comunicazione presso l’Università IULM di Milano, con una tesi di Laurea Specialistica sull'organizzazione degli eventi culturali.

Dal 2010 crea mosaici, anche su complementi di arredo, sperimentando accostamenti inusuali di materiali di diversa natura: vetro, marmi, smalti veneziani, ceramica ecc.

Negli ultimi anni la sua attenzione si dirige in modo sempre più evidente verso l'arte tout court: questa fase ha inizio con la partecipazione a mostre collettive, principalmente nell'ambito di manifestazioni dedicate al mosaico.

Nel contempo, l’artista si avvicina allo studio dei simboli, con la conseguente scelta del cerchio come modalità espressiva, approdando, in questo modo, al "mosaico circolare".

Il cerchio, con la sua potenza creatrice è, per l’artista, il simbolo per eccellenza, nonché uno straordinario argomento di ricerca: lo scopo dei suoi mosaici è renderne esplicita la forza comunicativa.