L'arrivederci all'ormai ex Prefetto della Spezia Garufi

La Spezia - Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ricevuto a Palazzo Civico la visita del Prefetto Antonio Lucio Garufi che lascia la nostra città per ricoprire un nuovo incarico in qualità di Prefetto a Parma. Il primo cittadino ha rivolto a nome della città e suo personale i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto a servizio della città con grande equilibrio e spirito di fattiva e leale collaborazione tra istituzioni. “Un incontro cordiale che ha sancito l’ottima sinergia fra il Comune della Spezia e la Prefettura guidata dal dott. Garufi in questi anni – così il Sindaco Pierluigi Peracchini commenta l’incontro svoltosi questa mattina ”il Prefetto Garufi lascia una comunità molto più coesa di quanto l’avesse trovata al suo arrivo grazie al suo ruolo di coordinamento e di garanzia tra le Istituzioni e gli Enti, e sono sicuro che anche nella sua prossima destinazione continuerà a lavorare con lo stesso spirito di sacrificio e abnegazione. E’ stato assolutamente encomiabile, inoltre, il lavoro svolto a tutela dell’ordine pubblico, grazie al quale la Città ha raggiunto proficui risultati in termini di sicurezza e migliorando la qualità della vita nel nostro territorio. In questi ultimi mesi così drammatici dettati dall’emergenza coronavirus, il Prefetto Garufi si è contraddistinto quale figura strategica sul territorio in rappresentanza del Governo, sempre in prima linea e pronto alla massima collaborazione con il nostro Comune, sintomo di un senso delle istituzioni esemplare. Nei prossimi giorni – conclude il sindaco – avrò il piacere di incontrare la nuova Prefetto dott.ssa Maria Luisa Inversini cui auguro fin da ora buon lavoro”