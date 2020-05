L'aria condizionata ai tempi del covid, Confcommercio chiarisce

come districarsi

La Spezia - Con lo scopo di dare informazioni chiare e utili agli associati ma più in generale a tutto il mondo del commercio e dell’imprenditoria, Confcommercio Imprese per l’Italia ha messo a calendario un nuovo incontro per parlare degli impianti di condizionamento. L’incontro, che avrà luogo mercoledì 27 maggio alle 14.30, si svolgerà sulla piattaforma zoom. Terranno l’incontro il responsabile sicurezza Confcommercio Roberto Corsini e il dottor Michele Pinza, di Global Trading srl. Sarà possibile conoscere le modalità e richiedere le credenziali di accesso inviando una mail a comunicazioni@confcommerciolaspezia.it.