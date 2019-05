L'arcivescovo Ghizzoni alla Spezia per un incontro sul tema "Tutela dei minori"

La Spezia - L’arcivescovo di Ravenna – Cervia Lorenzo Ghizzoni, presidente del servizio per la tutela dei minori nella Conferenza episcopale italiana e referente per la Pontificia commissione sull’argomento, parlerà venerdì prossimo 10 maggio al clero diocesano spezzino sul tema della “Tutela dei minori: una priorità pastorale dei nostri giorni”. Sacerdoti e diaconi sono invitati per le 9.30 alla Spezia, nella cattedrale di Cristo Re, per l’Adorazione eucaristica e per la recita dell’ora Media. Alle 10, nel vicino salone multimediale di Tele Liguria Sud, ci sarà la riflessione di monsignor Ghizzoni, presentato dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti.