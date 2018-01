L'archeologia in maschera con il volto della Gorgone

Al castello San Giorgio un sabato che sa... di Carnevale.

La Spezia - Sabato 27 gennaio, alle 15.30 il Museo del Castello di San Giorgio, in collaborazione con la Coop Zoe, propone un Museoland dedicato al Carnevale, attraverso la narrazione di miti classici. Saranno protagoniste le Gorgoni, tre spaventose sorelle della mitologia greca che furono per lungo tempo motivo decorativo sui templi greci, oltre che sullo scudo di Atena e sui vasi, in figura di maschera con volto circolare, grandi occhi, bocca aperta con lingua pendente. Un’occasione per realizzare una maschera mostruosa per un Carnevale da paura.



Come sempre la prenotazione è obbligatoria, a partire dal lunedì che precede il fine settimana. Riservato ai bambini fra i 5 e gli 11 anni, 5 euro a partecipante. Durata prevista due ore circa. Per informazioni e prenotazioni Museo del Castello di San Giorgio (via XXVII Marzo – 0187.751142 • sangiorgio@laspeziacultura.it) e Coop Zoe (Amanda Moruzzo – 334.9968868, didattica@zoecoop.it).