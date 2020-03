L'appello del sindaco: "Doniamo per sconfiggere il coronavirus"

La Spezia - Il Sindaco Pierluigi Peracchini, vista l’emergenza epidemiologica del Coronavirus Covid-19 che ha colpito anche il nostro territorio e la nostra comunità, invita la cittadinanza a sostenere l’Ospedale Sant’Andrea della Spezia, tramite donazioni.

L’Asl 5, in prima linea nella lotta contro il Coronavirus Covid-19 mettendo in campo tutte le risorse umane e tecnologiche a disposizione, ha infatti lanciato una raccolta fondi per supportare la lotta al Coronavirus.



Per aderire all’invito, è possibile effettuare la donazione a:

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5



IBAN: IT79I0623010727000040693215



SWIFT: CRPPIT2P158 (per bonifici dall’estero)



CAUSALE: Donazione Emergenza Coronavirus