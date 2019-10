L'appello dei sindacati: “La sanità è di tutti, scendiamo in piazza”

La Spezia - "La sanità è di tutti, fondamentale scendere in piazza per il nuovo Ospedale ed una sanità pubblica che tuteli i lavoratori ed al servizio dei cittadini". Così Lara Ghiglione, Cgil, Antonio Carro, Cisl e Mario Ghini, Uil, che continuano: “Il corteo di domani sarà aperto dai lavoratori delle Oss, perché vogliamo dare un segnale importante di attenzione e visibilità su questa vertenza che rappresenta una vera e propria emergenza sociale; ma la manifestazione sarà anche per il nuovo ospedale, opera imprescindibile; per servizi di qualità, per l’abbattimento delle liste di attesa; per una sanità organizzata, funzionante, vicina ai cittadini; per un management nominato grazie alle competenze, non perché appartenenti a cordate politiche. Invitiamo tutti i lavoratori, i pensionati, i giovani, le associazioni, le forze politiche democratiche, domani a scendere in piazza con noi". La manifestazione partirà alle 17.30 di fronte all’ospedale Sant’Andrea e terminerà in Piazza Mentana.