L'appello a baristi e ristoratori: "Protestiamo martedì alle 17, rispettando le regole"

La Spezia - "Lanciamo un appello a gestori, titolari, dipendenti, clienti, di ristoranti e bar spezzini perché è arrivato il momento di mostrare il dissenso a chi ci sta impedendo di lavorare togliendo vita, disegnando incertezze e paura. Abbiamo portato rispetto a qualunque regola e collaborato nella lotta a questo maledetto virus che attanaglia la nostra società. Abbiamo investito nelle misure di prevenzione, sanificazione, distanziamento, dispositivi di protezione, abbiamo ceduto alla regola dell'asporto ma ciò non è bastato. Siamo una categoria sbeffeggiata da imposizioni assurde pervenute spesso con un anticipo ridicolo. Vorrei invitarvi ad un appuntamento per domani martedì 16 febbraio 2021, ore 17, Via Prione incrocio Via Fratelli Rosselli, per sfilare in maniera civile e rispettosa delle regole anticovid in modo da chiedere rispetto anche a chi ci governa. Auspicando il sostegno della popolazione e invocando comportamento corretto e distanziamento vorremmo fare sentire la nostra voce". Con queste parole la titolare di un bar del centro cittadino chiama a raccolta i colleghi per manifestare apertamente il dissenso verso le disposizioni che hanno nuovamente colpito la città, ritornata insieme al resto della Liguria in zona arancione.