La Spezia - Anche gli spezzini stamani hanno potuto godere di quello che in tanti hanno definito un "arcobaleno attorno al sole". Si tratta del fenomeno ottico conosciuto come alone o aureola, consistente in un anello di luce - non priva di sfumature colorate che possono richiamare l'arcobaleno - che circonda un astro. Uno spettacolo immortalato da tanti terrazzi e finestre di tutta la provincia.