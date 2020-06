L'amore infinito di Tina e Silvio, nozze di diamante a Biassa

La Spezia - Si sono sposati il 26 giugno 1960 e da allora continuano a condividere ogni istante della vita nella loro Biassa. Sono Tina Bertano e Silvio Carro, rispettivamente 81 e 86 anni, che oggi festeggiano con la loro famiglia le Nozze di Diamante

“In 60 anni di vita insieme – racconta la figlia Deborah - hanno condiviso e costruito molto: figli, casa, esperienze belle e brutte che hanno contribuito a rendere unico e forte l'Amore che li lega. Il 26 Giugno 1960 mia madre e mio padre, si unirono in matrimonio nella meravigliosa Chiesa di San Martino di Biassa nell'antica cappella romanica con la navata spartita da colonne in arenaria gremita di parenti, amici e paesani, come spesso accade quando si vive in una comunità relativamente ristretta, in un paese”.

“Oggi, a distanza di 60 anni, purtroppo, non possiamo festeggiarli come allora né tanto meno come avremmo voluto a causa delle misure imposte per il contenimento del virus che ha colpito la nostra intera nazione. Per questo io, mia sorella Monica, i generi Rolando e Andrea, e i nipoti Luca, Nicola e Agnese vogliamo rivolgergli i nostri migliori auguri condividendo questo momento di festa”.