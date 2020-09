L’amministrazione incontra delegazione asili nido: "Decisioni prese per tutelare la salute pubblica"

La Spezia - Dopo la protesta è arrivato l'incontro. L’amministrazione comunale spezzina ha ricevuto la delegazione dei titolari e il personale degli asili nido privati presenti sul territorio comunale, chiusi fino al prossimo 24 settembre in ottemperanza all’ordinanza n. 60 di Regione Liguria in materia di prevenzione sanitaria e limitazione della diffusione del contagio nel Comune della Spezia che ha stabilito ‘la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ivi compresi gli asili nido’ per evitare ogni possibile fenomeno aggregativo che possa favorire la diffusione del contagio vista la curva epidemiologica che sta interessando il nostro ambito territoriale'. L’amministrazione, con il Dirigente responsabile dei Servizi Educativi, si è detta consapevole dei disagi arrecati alle famiglie e alle strutture, "ma tutte le decisioni assunte sono rivolte esclusivamente a garantire la tutela della salute pubblica e a mitigare il più possibile eventuali contagi, anche tra i bambini".