L'altra trincea del coronavirus: cronache di una farmacista

La Spezia - Curano dermatiti per il disinfettante fatto in casa, danno una parola di conforto a chi si sente smarrito e cercano di aiutare in tutti i modi i colleghi del settore sanitario. Sono i farmacisti al tempo del coronavirus che rappresentano sui territori il primo filtro per monitorare le situazioni in borghi e quartieri nella seconda settimana di quarantena. Michela, farmacista della prima periferia della città non lontana dal porto, nelle ultime settimane ha davvero un gran da fare. Prima dell'installazione della paratia in plexiglass e della razionalizzazione delle mascherine ci sono le persone con i volti segnati dalla preoccupazione e dallo smarrimento. Al momento nessuna farmacia spezzina sta pensando di lavorare a battenti chiusi.



"Lavorare a battenti chiusi sarebbe davvero complicato - racconta Michela a Città della Spezia -, saremmo tutti incolonnati, chiaro che il flusso è minore ma si lavora moltissimo e i clienti hanno bisogno, talvolta, anche solo di una parola di conforto. La farmacia e i farmacisti sono il baluardo di riferimento. Come dispositivi di sicurezza abbiamo installato una paratia, laviamo spesso le mani e riduciamo il numero di mascherine e mettiamo a disposizione il gel lavamani a disposizione di chi entra. Facciamo entrare tre persone alla volta in base al numero dei farmacisti liberi. Siamo molto attenti a tutto ciò che ci circonda, soprattutto nel quartiere. E' la nostra missione e cerchiamo di fare il possibile per non intasare tutto quello che ci compete, noi nella nostra farmacia, tutti i colleghi e l'Ordine dei farmacisti. Tutta la categoria sta facendo un grande sforzo dando supporto nelle forniture all'ospedale e a chi ne ha davvero bisogno. E' dura ma ci riusciremo, ho grande fiducia in tutti i colleghi”.



Calma e sangue freddo non bastano, Michela in queste settimane ne ha viste un po' di tutti i tipi e il presidio più richiesto rimane la mascherina: “Abbiamo visto un po' di tutto e anche la sciarpa di seta della moglie diventa un metodo per coprirsi. E' stato un po' preoccupante il fenomeno del 'fai da te' nella produzione dei disinfettanti. Quando abbiamo visto l'attenzione nel reperire determinate materie prime abbiamo capito che ci sarebbero state delle complicazioni, in molti non sanno che mescolare determinati elementi può creare esalazioni anche preoccupanti, da far intervenire i pompieri per capirci. E di dermatiti ne abbiamo curate tante per i disinfettanti fatti in casa, se non vengono bilanciate bene le dosi di ogni elemento possono venire fuori situazioni sgradevoli”.



Episodi che fanno pensare ma che mettono in evidenza altri aspetti: fragilità, preoccupazione, paura. Farmacisti, medici, infermieri, soccorritori, volontari, personale sanitario non sono cyborg quindi quegli aspetti trovano spazio anche nel loro animo, sono umani ma hanno ben chiara la loro missione: essere forti per tutti.

“La nostra trincea è diversa da chi il coronavirus lo guarda in faccia – spiega Michela -. Noi ci siamo e credo che in questa fase così delicata servano anche tre parole: parlare, pazienza, professionalità. Parlare con i clienti è fondamentale anche per situazioni delicate abbiamo anche indirizzato qualcuno a pre triage del Sant'Andrea, altri magari entrano solo per un dentifricio ma magari lo fanno solo per scambiare qualche chiacchiera chiedendo anche se secondo noi, essendo nel settore sanitario, se ne uscirà presto. Lo fanno per sentirsi più al sicuro, perché del resto anche nei canali di informazione non si parla d'altro. E' tutto molto delicato e chi sta già male e deve limitare gli spostamenti, con questa situazione si sente addosso un carico maggiore. Noi ci siamo anche per loro, cercando di fare anche consegne a domicilio per chi è in seria difficoltà. La pazienza è fondamentale, perché le persone sono preoccupate per mille motivi: dal nipote che sta a Milano, perché la badante non può raggiungerli, oppure hanno i figli in un'altra regione e non possono venire qui senza contare chi ha situazioni sanitarie delicate in casa. Hanno un substrato quindi importante con l'aggiunta di un carico pesante. Non si può biasimarli. Rimanere professionali è un altro aspetto importante da mantenere in un momento così delicato: le persone in te non devono vedere il panico. Noi abbiamo deciso di non adottare le mascherine perché se un cliente vede già il plexiglass, i guanti e l'aggiunta della mascherina crea ulteriore in sicurezza. Noi abbiamo preso tutte le precauzioni del caso per fare in modo che i clienti entrino tranquilli e noi lavorare con serenità”.