L'allegria colpisce ancora in Piazza Brin

La Spezia - La “ due giorni “ di festa in piazza Brin ha riscosso un notevole successo, sia di affluenza di pubblico e sia di consensi. Le associazioni Prospezia Ciassa Brin, Prospezia e SPMS Marola si sono prodigate affinchè tutto riuscisse al meglio e ciò è avvenuto grazie all’impegno dei vari collaboratori e di tanti altri volontari. Il quartiere Umbertino si è rivitalizzato e ha visto una splendida coesione di persone di tutte le età: dai bambini ai ragazzi, dagli adulti agli anziani. Il 31 ottobre nell’ambito dell’evento “ Pomeriggio Mostruoso Halloween “ la piazza si è riempita di persone vestite a tema ed hanno contribuito ad animarla le esibizioni delle scuole di ballo Dancing Project e Arcimboldo Caribbean.

Il primo novembre ha visto il protagonista il mimo Ramon che ha trascinato i bambini in una divertentissima “ Caccia al Tappino “ con premi per tutti.

In entrambe le giornate vi sono state le presenze di truccabimbi, dimostrazioni di apicoltura, laboratori di quartieri ed enti di beneficenza. A farla da padrone gli appetitosi stand gastronomici: caldarroste, sgabei, castagnaccio, vino, birra e tanto altro ancora. Il presidente di Prospezia Ciassa Brin Andrea Canini e la sua vice Nadia Zaborra hanno voluto ringraziare le giostre Franchetti, la gelateria Gustosando, alimentari Gerali, pizzeria Il Comera, pizzeria da Totò, associazione Dominicana Padri e Madri, cartolibreria La Scolastica, il comando Polizia Municipale, il Comune della Spezia, la tipografia PSE e la parrocchia di Ns. Signora della Scorza. Un particolare ringraziamento all’Avis Spezzina, al centro Polivalente A.S.S.O. Telethon, e Agapo. Non finisce qui: pronti a festeggiare il Natale in piazza Brin con la casetta di Babbo Natale e tante altre iniziative. Infine il presidente di Prospezia ( Luciano Venturi ) annuncia un buon evento teatrale a favore di Telethon in collaborazione con i colleghi di Prospezia Ciassa Brin.