L'allarme dell'Opi spezzina: "Con 'Quota 100' mancheranno 800 infermieri"

La Spezia - Con “Quota 100” in Liguria spariranno ottocento infermieri. E' l'allarme lanciato dalla sezione spezzina Opi che rilancia sulla carenza infermieristica e rilancia sugli esiti del concorsone del 201. In una nota Opi scrive: “Anche nella nostra Regione, effetto di un passato ben poco previdente: ora gli effetti di blocco del turn over e della imminente attivazione di "Quota 100" portano ad oltre 800 infermieri in meno da subito”.

L'Ordine delle professioni infermieristiche ha messo in evidenza il dato emerge dal Centro Studi della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche.”Già oggi il nostro Ordine - si legge ancora nella nota - ha chiesto di attivare quanto prima i canali del nostro Coordinamento ligure, per un incontro con la Regione e l'assessorato. La presenza di tre graduatorie attive in Regione, esito del concorsone del 2017, permetterà di far fronte, solo se saranno subito attivate le necessarie procedure, a questa emorragia di personale sanitario esperto e qualificato”.