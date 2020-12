L'allarme dei circoli Arci: "Rischiamo di scomparire". Parte la mobilitazione

La Spezia - “In questi giorni luttuosi, che hanno messo alla prova le strutture sanitarie e anche l’economia del paese, per la nostra specificità dobbiamo segnalare la gravissima condizione nella quale si trovano il terzo settore e l’associazionismo ricreativo culturale”. E’ quanto si legge in una nota di Arci la Spezia e Val di Magra nella quale lanciano un grido d’allarme a causa della chiusura dei circoli e degli spazi culturali. “E’ certamente un fatto sotto gli occhi di tutti che musei e teatri, come i cinema, siano chiusi e nell’incertezza di poter riaprire, ma quasi completamente ignorato è il fatto che rischia di scomparire un mondo, quello dei Circoli di strada che non ricevono alcun aiuto né agevolazione e ai quali vengono applicate regole assai più stringenti di quelle previste per gli esercizi commerciali”.

“Ma queste basi associative non sono esercizi commerciali, sono luoghi di aggregazione per le persone più fragili, spesso sole, veri e propri punti di rifermento nei quartieri per le iniziative culturali, musica e per la socialità - si legge ancora nella nota -. E’ possibile che tutto questo scompaia. Per spiegare le difficoltà, ricordare il valore e suggerire soluzioni praticabili, è stata indetta da Arci Nazionale una manifestazione di mobilitazione in tutto il Paese. Lo slogan è “no a misure inaccettabili, vogliamo sopravvivere”. Tutte le iniziative a sostegno dei Circoli e del mondo Arci verranno trasmesse in diretta fb, alla Spezia nel pomeriggio di venerdì verranno allestiti dei banchetti davanti ai Circoli Arci di Valdellora, Favaro e della Pianta e lì sarà possibile sostenere i Circoli attraverso il tesseramento.