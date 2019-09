La Spezia - La Società di mutuo soccorso Unione fraterna e fratellanza artigiana informa i soci che l’assemblea ordinaria e straordinaria è convocata in prima convocazione alle 7 di sabato 21 settembre e in seconda convocazione alle 10 dello stesso giorno. L'incontro di terrà

presso la sede della società, in Via A. Croce 10 (circolo Aics Migliarina “Corridoni”).

L'ordine del giorno prevede la relazione del consiglio di amministrazione e l'approvazione del rendiconto anno 2018.

A seguire assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo statuto aderente al Codice del terzo settore.