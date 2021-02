L'Unione degli Studenti torna in piazza domani: "Assemblea pubblica, basta trascurare l'istruzione"

La Spezia - "La situazione scolastica in Italia nelle ultime settimane non ha dato alcun segno di miglioramento, il rientro si è dimostrato poco tutelato e presentante gravi lacune. Per questo, venerdì 12 febbraio, a un mese dal presidio in loco, ci attiveremo nuovamente, con un’assemblea pubblica aperta a tutte le persone che vorranno esserci". Da inizio emergenza l’Unione degli Studenti della Spezia si è costantemente mobilitata per far presente la situazione nelle scuole spezzine e l’azione di domani si svoglerà in piazza Verdi alle 15: "Alle istituzioni non sembra giungere nulla se non un sussurro. Parleremo delle attività delle ultime settimane e dei risultati ottenuti, discuteremo sulle problematiche della scuola e cercheremo di concretizzare una proposta per rendere la scuola finalmente un posto sicuro. Per andare avanti non si può più trascurare l’istruzione, rivendicheremo sempre il nostro diritto allo studio sicuro ed efficace".