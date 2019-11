L'Unione Corale ricorda i soci scomparsi

La Spezia - In occasione della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, l’Unione Corale La Spezia partecipa col proprio Coro alla Celebrazione liturgica che si svolgerà sabato 2 novembre alle 18 nella Chiesa Abbaziale di Santa Maria Assunta.



"Il nostro canto, nella circostanza, sarà dedicato in particolare a tutti i Soci scomparsi durante la centenaria storia della Corale", affermano dall'Unione Corale.

Il legame dell’Unione Corale La Spezia con la storia della città è strettissimo, essendo la più antica istituzione musicale cittadina: nata il 20 febbraio 1919 dalla fusione delle società corali “La Spezia”, “Giuseppe Verdi” e “Gioacchino Rossini” in un unico coro, inizialmente di sole voci virili, si è radicata nella storia del primo 900 spezzino. Da allora opera ininterrottamente nell’ambito della promozione, studio e diffusione della musica corale ed attraverso il suo archivio storico si può in qualche modo leggere anche l’evoluzione della città.

L’Unione Corale vanta una lunga tradizione nella didattica musicale, ed è tuttora impegnata nell’avvicinamento e corretta formazione di base degli aspiranti coristi. Nel suo repertorio, estremamente versatile, la corale è inoltre impegnata nella diffusione delle composizioni di musicisti spezzini, dai più antichi ai contemporanei.

La sua natura di istituzione musicale aperta, priva di qualsiasi vincolo di natura politica o ideologica, contribuisce infine a renderne naturale il generale riconoscimento di “corale cittadina”.



La direzione del Coro, nella quale si sono avvicendati insigni musicisti, è attualmente affidata al maestro Sergio Chierici.

Per l'occasione la Corale sarà accompagnata all'organo dal maestro Oliviero Lacagnina.